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МИД ответил США по поводу ДРСМД

Фото: www.globallookpress.com
РФ не будет снимать с вооружения ракету 9М729

Глава российского МИД Сергей Лавров высказался о предстоящем выходе США из ДРСМД в том же ключе, что военные и президент. По его словам, Россия не будет игнорировать появление новых ракет США. А это говорит о том, что Москва отреагирует в любом случае – неважно, разместят ли американцы новые ракеты в Европе или нет.

"Вынуждены предостеречь: мы не сможем и не станем игнорировать появление новых американских ракет, несущих угрозу нам и нашим союзникам. Не должно быть сомнений в том, что мы обладаем необходимым набором средств, чтобы обеспечить собственную безопасность, способны также дополнительно укрепить свой оборонный потенциал", – сказал Лавров в интервью РИА "Новости".

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Москвы есть всего два месяца, чтобы отказаться от ракеты 9М729, которая запускается из ОТРК "Искандер", или уменьшить ее дальность. Однако в Минобороны в очередной раз подчеркнули, что у России нет запрещенного оружия и отказываться от каких-либо ракет она не собирается.

Александр ИЛЬИН
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