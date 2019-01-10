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НАТО пойдет навстречу России ради сохранения ДРСМД

Фото: www.globallookpress.com
От угроз США устали даже европейские союзники по альянсу

НАТО заинтересована в соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и готова обсуждать этот вопрос с Россией. Об этом заявил помощник генсекретаря альянса Алехандро Альваргонсалес.

"ДРСМД – это больше вопрос США и России, но, конечно, это затрагивает европейскую безопасность", – приводит ТАСС слова Альваргонсалеса. Представитель НАТО отметил, что США консультируют страны ЕС в связи с данной проблемой. Альянс тоже не может остаться в стороне: "Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия – НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД", – подчеркнул замгенсека.

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Когда именно состоится заседание Совета НАТО – Россия, Альваргонсалес не уточнил. "Скоро", – ответил он.

В последний раз Совет Россия – НАТО созывали на уровне послов 31 октября 2018 года.

В начале декабря госсекретарь США Майкл Помпео предупредил членов альянса, что Вашингтон выйдет из ДРСМД в одностороннем порядке, если Москва в течение двух месяцев не предоставит доказательства, что придерживается пунктов договора. Комментируя это, президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не нарушает ДРСМД и у США нет возможностей это опровергнуть.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова к консультациям с американской стороной по ДРМСД "хоть завтра", пишет РИА ФАН

Николай ВИКТОРОВ
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