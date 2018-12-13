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Россия и НАТО вступят в схватку за Сараево

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
В бывшей югославской республике вновь может вспыхнуть гражданская война

В центре очередного раунда противостояния за сферы влияния в Европе может стать Босния и Герцеговина, наиболее разобщенное государство Балканского полуострова. С таким суждением выступило агентство Bloomberg.

После того как к Североатлантическому альянсу присоединилась Черногория, аппетит Брюсселя только усилился. Следующей целью военно-политического блока стало государство, на территории которого военный альянс совершил первую боевую операцию в 1995 году, отмечается в материале.

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Руководство НАТО рассчитывает на то, что действия воинского контингента в ходе балканской войны оставили о нем добрую память. С одной стороны, участие альянса в конфликте помогло остановить боевые столкновения между боснийскими мусульманами, cербами и хорватами. С другой, в ходе боев на территории страны погибло по меньшей мере 100 тыс. человек.

Босния и Герцеговина фактически состоит из трех полуавтономных территорий, плохо интегрированных между собой. Опасность возрастания этнической напряженности в стране все это время остается на очень высоком уровне.

Загвоздка в том, что НАТО своими действиями может раздуть этот тлеющий конфликт. На прошлой неделе министры иностранных дел стран блока возобновили программу о плане действий по членству в альянса. Сразу после этого в стране начались первые акции в поддержку или против этого решения.

Большинство боснийских мусульман и хорватов приветствуют более тесные связи с военным альянсом. Представитель мусульман Шефик Джаферович сказал, что членство в НАТО является "одной из важнейших целей внешней политики" страны. Представитель хорватов Желько Комшич также назвал это приоритетом. В то же время большинство сербов и их лидер – Милорад Додик - выступают решительно против.

НАТО ожидает, что в него войдет максимально возможное число балканских стран. Ведь в этом регионе альянс борется за влияние с Россией. Членами блока уже являются Словения, Хорватия и Черногория, а Македония в июле этого года получила приглашение присоединиться к НАТО.

Москва осуждает экспансию альянса на Балканах. Если она явно заявит о своем протесте против присоединения к блоку Боснии и Герцеговины, а НАТО продолжит гнуть свою линию, противостояние этнических группировок внутри страны может привести к новой гражданской войне.

Андрей ФИЛАТОВ
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