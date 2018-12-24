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Солдаты НАТО испугались эстонских морозов

Фото: www.globallookpress.com
Выданное для несения службы обмундирование вызвало негодование у военнослужащих альянса

Бельгийские военные участвуют в операции НАТО по усиленному присутствию в Эстонии. Однако сейчас их больше волнует возможность получить обморожение, а не исполнение своего долга. По словам главы армейского профсоюза ACMP Роже Уссена, им не удалось приобрети нужную зимнюю экипировку.

Бельгийцы опасаются того, что температура воздуха в Эстонии упадет до -30°C и они замерзнут. Примечательно, что миссия планировалась еще год назад, но найти надлежащее обмундирование не получилось. В итоге 270 военным выдали балаклавы, которые изготовили в середине прошлого века. Армейские бахилы не подходят к ботинкам, а защитных очков хватило не всем.

"Мы боимся, что наши военные получат обморожение", - цитирует Уссена издание De Standaard.

Командование вооруженных сил Бельгии заявило, что предоставит военным надлежащее зимнее обмундирование, которое прибудет в Эстонию в ближайшее время. 

Полина ИВАНОВА
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