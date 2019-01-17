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Пентагон укрепит Аляску новейшими ракетами

Фото:flickr.com
Вашингтон ввязался в гонку вооружений

США всерьез обеспокоены якобы растущей военной угрозой со стороны России. В Пентагоне представили новую Стратегию дальнейшего развития американской системы ПРО.

Отмечается, что теперь американцы планируют создавать средства перехвата ракет противника на всех стадиях полета. Кроме того, из-за мощи Москвы и Пекина Вашингтон вынужден разрабатывать крылатые ракеты морского и воздушного базирования, чтобы обеспечить безопасность страны, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь подчеркнул, что новые станции перехвата ракет планируется разместить на Аляске. При этом они будут готовы отражать атаки любого типа. Таким образом, американцы надеются полностью обезопасить себя от внезапного нападения России и Китая.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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