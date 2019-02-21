Залп "Цирконов" уничтожит Америку

По врагу одновременно выпустят десятки ракет

Если между Россией и США вспыхнет вооруженный конфликт, корабли нашего военно-морского флота смогут одномоментно ударить по центрам принятия решений противника десятками гиперзвуковых морских ракет "Циркон". В этом случае они будут гарантированно уничтожены, и противоборствующая сторона капитулирует, заявил контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров.



По словам эксперта, для сдерживания "российской агрессии" Соединенные Штаты разместили в Румынии и Польши противоракетные установки Mk41, которые приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk. Управляются эти пусковые установки из центров принятия решений, размещенных на территории Северной Америки.

Расчет делается на то, что они удалены от России на большое расстояние, и в случае ответных действий российских вооруженных сил наши ракеты до них не добьют. Однако Хмыров уверен, что американцы заблуждаются на этот счет, ведь в скором времени у России появятся "Цирконы".

"Количество надводных кораблей и подводных лодок с "Цирконами", несущих боевую службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, может составить два-три корабля на каждом направлении, имеющих на борту около 40 ракет. Можно не сомневаться, что указанные центры будут гарантированно поражены",

– приводит слова военного специалиста РИА "Новости".

По словам Хмырова, выпущенные с российских кораблей "Цирконы" поразят цели за пять минут с расстояния 500 км от берега. Противник ничего не сможет с этим сделать: за такой короткий промежуток времени можно обнаружить летящие к цели ракеты, но не перехватить их, передает телеканал "360".

"Такая гиперзвуковая система, как "Циркон", практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет", – подчеркнул отставной контр-адмирал.

О перспективной новинке – гиперзвуковых ракетах "Циркон" – президент РФ Владимир Путин рассказал 20 февраля в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, новая ракета будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более 1 тыс. километров. Применение разработки не будет затратным, поскольку запускать гиперзвуковые ракеты планируется как с уже имеющихся, так и со строящихся подводных лодок и кораблей.