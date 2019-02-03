С атомным беспилотником "Посейдон" не справится ни одна система защиты

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Технические характеристики "Посейдона" гарантируют поражение цели.
Автономная система управления атомного беспилотника поможет ему преодолеть любую систему защиты противника. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
Глубина хода "Посейдона" составит более километра. Подводный робот сможет развить скорость до двухсот километров в час.
"Все вместе – интеллектуальные и ходовые возможности, заложенные в аппарат, - сделают его неуязвимым и обеспечат гарантированное поражение цели",
- заявил собеседник агентства.
В многоцелевую систему входит атомная подлодка, на борту у которой – необитаемые аппараты. Они предназначаются не только для стратегических задач. Такие аппараты можно использовать и для поражения авианосных группировок.
Ранее эксперты оценили возможности российской "Царь-торпеды". По оценкам некоторых специалистов, "Посейдон" может вызвать волну высотой до ста метров.
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