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С атомным беспилотником "Посейдон" не справится ни одна система защиты

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Подводный робот оказался неуязвимым

Технические характеристики "Посейдона" гарантируют поражение цели.

Автономная система управления атомного беспилотника поможет ему преодолеть любую систему защиты противника. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Глубина хода "Посейдона" составит более километра. Подводный робот сможет развить скорость до двухсот километров в час.

"Все вместе – интеллектуальные и ходовые возможности, заложенные в аппарат, - сделают его неуязвимым и обеспечат гарантированное поражение цели",

- заявил собеседник агентства.

В многоцелевую систему входит атомная подлодка, на борту у которой – необитаемые аппараты. Они предназначаются не только для стратегических задач. Такие аппараты можно использовать и для поражения авианосных группировок.

Ранее эксперты оценили возможности российской "Царь-торпеды". По оценкам некоторых специалистов, "Посейдон" может вызвать волну высотой до ста метров.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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