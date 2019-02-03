С атомным беспилотником "Посейдон" не справится ни одна система защиты

Подводный робот оказался неуязвимым

Технические характеристики "Посейдона" гарантируют поражение цели.

Автономная система управления атомного беспилотника поможет ему преодолеть любую систему защиты противника. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Глубина хода "Посейдона" составит более километра. Подводный робот сможет развить скорость до двухсот километров в час.

"Все вместе – интеллектуальные и ходовые возможности, заложенные в аппарат, - сделают его неуязвимым и обеспечат гарантированное поражение цели",

- заявил собеседник агентства.

В многоцелевую систему входит атомная подлодка, на борту у которой – необитаемые аппараты. Они предназначаются не только для стратегических задач. Такие аппараты можно использовать и для поражения авианосных группировок.

Ранее эксперты оценили возможности российской "Царь-торпеды". По оценкам некоторых специалистов, "Посейдон" может вызвать волну высотой до ста метров.