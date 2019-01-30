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Американцы исчезнут от удара "Посейдона"

Кадр youtube.com
"Царь-торпеда" вызовет волну высотой 100 метров

В то время как зарубежные СМИ громят российскую царь-торпеду "Посейдон", записывая ее чуть ли не в психологическое оружие, некоторые отечественные издания утверждают все с точностью до наоборот.

Автор газеты "Военно-промышленный курьер", уже рассказавший ранее про "Гнев Тора" написал еще одну статью, в которой описываются масштабы катастрофы, если термоядерный "Посейдон" взорвется у американского побережья.

Несмотря на то, что западные эксперты утверждают, что взрыва мощности 2 мегатонны не хватит, чтобы вызвать цунами, и большую часть энергии поглотит океан, ВПК утверждает что высота волны на шельфе может вырасти до 100 метров.

В результате подрыва на глубине заряда в оболочке и кобальта паровоздушная смесь поднимет султан, насыщенный радиоизотопом Co-60 – его якобы и будет нести базовая волна.

Американские корабли на Восточном побережье даже не успеют покинуть базу и выйти в открытое море. Что касается авианосцев и эсминцев США в океане, то они будут потоплены в первую очередь.

Кадр youtube.com

ВПК опровергает доводы Дэвида Хэмблинга, который на основании доклада Дорна, представленного в 1968 году Пентагону, сказал, что вызвать цунами таким образом невозможно. Российский автор прямо называет его взгляды отсталыми и приводит в пример других американских и британских ученых, правда, не пишет о результатах их исследований.

Цели "Посейдона" могут быть расположены в Бермудском треугольнике, в непосредственной близости к восточному побережью США. Кроме того, "царь-торпеда" может в первую очередь уничтожить американские базы Норфолк, Нью-Лондон и Кингс-Бей. А затем цунами на скорости 800 км/час не оставит от США камня на камне. Возобновить жизнь, по мнению автора, смогут только одноклеточные, "для которых все богатства империи не будут иметь никакой ценности".

Александр ИЛЬИН
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