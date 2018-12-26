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В России предложили затопить США Гольфстримом

Фото: pixabay.com
Людоедские идеи снова актуальны

Радикальное решение спора с Америкой в случае начала конфликта описывает автор "Военно-промышленного курьера" Чоро Тукембаев. В его статье представлен чудовищный сценарий вызова суперцунами и затопления Северной Америки. Для этих целей, естественно, пригодится российская "Царь-торпеда".

"Посейдон" предполагается взорвать в районе исландского вулкана Снайфедльсйекюдль, который спрятан под 200-метровой толщей льда. В результате юго-западный склон с ледником обрушится в воду. Возникший оползень создаст напор воды в котловине Ирмингерского моря до самого Лабрадорского шельфа, повернув Гольфстрим вспять.

Фото: wikipedia.org/JuTa Дальше будут происходить уже совсем нехорошие вещи. Цунами на скорости 720 км/час затопит центральную часть США, образовав так называемый "Пролив имени Сталина", о котором говорил академик Андрей Сахаров, в свое время и придумавший "Царь-торпеду".

"Гнев Одина" (так предполагается назвать цунами из-за древнего маршрута викингов – прим.ред.) через три часа достигнет Лабрадорского шельфа, причем незаметно, ведь высота волны на этом участке исчисляется сантиметрами. Она начнет вздыматься при выходе на континентальный шельф в Лабрадорском море... В проливе Белл-Айл длинная волна достигнет максимума", – обрисовывает автор картину Апокалипсиса.

Фото: wikipedia.org/kfk – kfk

Есть в статье и вариант уничтожения Европы – цунами "Гнев Тора", ось которого проходит от вулканического острова Ян-Майен в Норвегии до Амстердама.

Необходимо отметить, – автор об этом тоже упоминает, – все эти варианты обдумывались во время холодной войны в 70-80-х годах, в том числе в Курчатовском НИИ. Но были отвергнуты как нечеловеческие по сути. Сам Сахаров рассказывал, как моряки пришли в ужас от его плана, и отказались его реализовывать, после чего будущему диссиденту стало стыдно. Однако в сегодняшнем "милитаристком угаре" такие проекты, похоже, находят отклик у определенной публики.


Александр ИЛЬИН
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