"Посейдон" проверят в деле летом

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Источник в оборонно-промышленном комплексе РФ заявил, что подводный аппарат "Посейдон" отправят на испытания летом 2019 года.
"Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки "Посейдона" открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата", – цитирует его ТАСС.
Источник подчеркнул, что аппарат будет стрелять в море с берегового стенда. При этом официально эту информацию в ведомстве не подтвердили.
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