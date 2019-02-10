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"Посейдон" проверят в деле летом

Аппарат будет стрелять в море с берегового стенда

Источник в оборонно-промышленном комплексе РФ заявил, что подводный аппарат "Посейдон" отправят на испытания летом 2019 года.

"Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки "Посейдона" открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата", – цитирует его ТАСС.

Источник подчеркнул, что аппарат будет стрелять в море с берегового стенда. При этом официально эту информацию в ведомстве не подтвердили.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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