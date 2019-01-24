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Без спроса: шведы пожаловались на "вторжение" российского Ил-20

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov (CC BY-SA 2.0)
Москве припомнили давний инцидент

Военные самолеты РФ "без разрешения" проникли на территорию Швеции, предъявили претензию в Стокгольме. По версии Вооруженных сил Швеции, российский Ил-20, которого сопровождали два истребителя Су-27 Flanker, пролетая над Балтийским морем, нарушил воздушное пространство иностранного государства.

Самолеты якобы зашли за границы скандинавской страны к югу от города Карлсхамн в провинции Блекинге. Инцидент произошел еще 19 января, сообщили шведские военные, и не останется без внимания правительства страны.

Кстати, сегодня, 24 января, вблизи наших границ был замечен стокгольмский диверсант, напоминает телеканал "360". Самолет-разведчик Gulfstream кружился над нейтральными водами, но вот-вот готов был выйти за пределы. На его перехват отправился дежурный истребитель, который, отогнав шпиона, вернулся на аэродром.

Иностранные разведчики развернули активную деятельность. В последнее время то тут, то там у российских границ маячат заморские самолеты и беспилотники. Так, американцы серьезно взялись за Крым и систематически следят за ним с воздуха. Машины НАТО притягивает Балтийское море. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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