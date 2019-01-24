Шведские истребители устроили провокацию у границ России

На перехват вылетели российские Су-27

Шведский самолет близко приблизился к границам России. В результате в воздух подняли дежурный истребитель Су-27 для перехвата. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что Су-27 подлетел к шведскому воздушному судну и идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции. При этом он летал без включенного транспондера.

Российские летчики сопровождали его, пока истребитель не удалился от наших границ. После это Су-27 вернулись на аэродром базирования, передает РИА "Новости".

В последнее время активность зарубежных самолетов и беспилотников у границ России сильно возросла. У американцев наибольший интерес вызывает Крым, за которым они следят с воздуха. В тоже время летательные аппараты НАТО постоянно совершают полеты в Балтийском море.