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Шведские истребители устроили провокацию у границ России

Фото: Zuma\TASS
На перехват вылетели российские Су-27

Шведский самолет близко приблизился к границам России. В результате в воздух подняли дежурный истребитель Су-27 для перехвата. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что Су-27 подлетел  к шведскому воздушному судну и идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции. При этом он летал без включенного транспондера.

Российские летчики сопровождали его, пока истребитель не удалился от наших границ. После это Су-27 вернулись на аэродром базирования, передает РИА "Новости".

В последнее время активность зарубежных самолетов и беспилотников у границ России сильно возросла. У американцев наибольший интерес вызывает Крым, за которым они следят с воздуха. В тоже время летательные аппараты НАТО постоянно совершают полеты в Балтийском море.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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