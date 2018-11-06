Су-27 напугал американцев у границ России

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Американский самолет EP-3E угрожающе приближался к границам России. На перехват немедленно подняли истребитель Су-27. При этом в США отметили, что действия российских пилотов были очень опасны.
В Минобороны РФ сообщили, что Су-27 приблизился на безопасном расстоянии к воздушному судну, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ, передает РИА "Новости".
EP-3 сразу изменил курс полета, как только его заметили. В Пентагоне подчеркнули, что самолет армии РФ делал небезопасные маневры и поставил под угрозу жизнь американских пилотов. При этом о цели разведки ничего неизвестно.
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