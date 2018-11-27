Су-24 облетели корабли НАТО на Балтике

Моряки ВМФ и альянса обмениваются недвусмысленными предупреждениями

Российские бомбардировщики Су-24 с высокоточными ракетами Х-25 трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем "Годеция" во время маневров в Балтийском море.

Как сообщает телеканал VRT со ссылкой на заявление капитана одного из кораблей НАТО, бельгийцы отрабатывали отражение атаки с воздуха – на них "нападали" шведские истребители. Однако вместо дружественных самолетов в небе появились бомбардировщики ВКС РФ.

Учения пришлось прервать, чтобы отправить шведские истребители на перехват Су-24. Капитан старенькой "Годеции" принял решение никак не реагировать на маневры российских летчиков. По информации телеканала, позже во время встречи с министром обороны Бельгии Сандером Лоунсом он заявил, что не хотел стать человеком, который начнет третью мировую войну по ошибке.

Фрегат бельгийского флота "Луиза Мари", который тоже находился в районе учений, аналогично никаких ответных действий не предпринял.



Инцидент произошел 22 ноября. А за день до этого недалеко от "Годеции" всплыла российская подводная лодка. Западные СМИ нашли это необычным, так как обычно субмарины не выдают свои координаты во время учений предполагаемого противника.