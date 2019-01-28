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Украинцы отказались верить в существование нации россиян

Фото: www.globallookpress.com
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В Незалежной уверены, что Петр I украл у их народа название Русь

Украинские политологи продолжают переписывать историю. Так, директор Института трансформации общества Олег Соскин заявил о том, что россиян якобы "нет как таковых", потому что Россия состоит из республик с разнообразными этносами. Более того, скоро она распадется на много маленьких государств.

Политолог утверждает, что "Русь" – это протоназвание Украины, которого она лишилась во времена Петра I. По словам Соскина, Россия же представляет собой набор национальных республик, в которых те или иные народы преобладают или составляют 50% населения.

Эти этносы, по мнению эксперта, не хотят находиться во составе РФ, поэтому образуют свои государства после того, как Владимир Путин покинет свой пост президента страны, что якобы произойдет в ближайшее время.

Соскин уверен, что у России нет геополитического и этнонационального будущего.  

Фото: mos.ru

Как уверяет политолог, раз сейчас ингуши с чеченцами спорят о границах, то после ухода президента РФ они тем более не захотят садиться за стол переговоров. 

"Устранение Путина (а все к этому идет, потому что элиты уже не могут его терпеть, он себя полностью исчерпал, и у него нет мировой перспективы) сразу снимет многие существующие проблемы",

– подчеркнул Соскин в статье издания "Главред".

Политолог уверяет, что чем быстрее наше государство развалится, тем лучше будет для Запада. Потому что "россияне" выпустят пар и агрессию, которую сейчас источают на иностранцев. 

Он добавил, что распавшимся этносам России некогда будет думать о судьбе Украины, к которой они, правда, обратятся за помощью, чтобы построить новые государства. 

Полина ИВАНОВА
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