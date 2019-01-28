Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Раде заявили о захвате Украины инопланетянами

Кадр из фильма "Пол: Секретный материальчик"
продолжениеЕС подталкивает Украину ближе к России
В Киеве нашли новое оправдание тому, что Незалежная оказалась в таком бедственном положении

Нынешнее правительство Украины полностью взяло под свой контроль страну и обрекло народ на нищее существование, уничтожив экономику государства. По мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, люди пойти на такое не смогли бы. Он не исключает того, что захватчиками являются гости из других миров.

Как считает нардеп, представители внеземной цивилизации издеваются над украинцами, выселяют молодежь из государства, а также конфликтуют с другими странами. Другого объяснения у Рабиновича тому, что "наглые рожи", называющие себя патриотами, нарушают законы, нет.

"Мы захвачены. Я вижу абсолютно все причины и следствия, что страна захвачена. Может, это инопланетяне какие-то под видом людей, я не знаю, но она захвачена",

заявил нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович уже не раз обращал внимание на то, что Незалежной правят, как он ранее выразился, "дебилы". Видимо, действия Киева стали настолько не поддающимися логике, что нардеп нашел одно-единственное объяснение этому. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей