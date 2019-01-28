В Раде заявили о захвате Украины инопланетянами

В Киеве нашли новое оправдание тому, что Незалежная оказалась в таком бедственном положении

Нынешнее правительство Украины полностью взяло под свой контроль страну и обрекло народ на нищее существование, уничтожив экономику государства. По мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, люди пойти на такое не смогли бы. Он не исключает того, что захватчиками являются гости из других миров.

Как считает нардеп, представители внеземной цивилизации издеваются над украинцами, выселяют молодежь из государства, а также конфликтуют с другими странами. Другого объяснения у Рабиновича тому, что "наглые рожи", называющие себя патриотами, нарушают законы, нет.

"Мы захвачены. Я вижу абсолютно все причины и следствия, что страна захвачена. Может, это инопланетяне какие-то под видом людей, я не знаю, но она захвачена",

–заявил нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович уже не раз обращал внимание на то, что Незалежной правят, как он ранее выразился, "дебилы". Видимо, действия Киева стали настолько не поддающимися логике, что нардеп нашел одно-единственное объяснение этому.