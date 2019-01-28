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Евросоюз толкает Украину к укреплению связей с Россией

Фото: Утро.ру
Интересы Брюсселя и Киева оказались кардинально противоположными

Украина страдает от раздвоения сознания своих властей. Об этом заявил эксперт Верховной рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Геннадий Рябцев. По его мнению, эта проблема особенно заметна на примере решений по газовому вопросу.

С одной стороны, Киев гордится, что не покупает голубое топливо у Москвы, с другой – обсуждает, какой процент объема транзитного газа должен оставаться в украинских хранилищах.  

Другой пример: Киев доказывает Евросоюзу, что Москва – ненадежный партнер, поэтому не нужно строить "Северный поток – 2", но в то же время сам бьется за подписание с ней нового транзитного договора.

"Похоже, в Киеве до сих пор не совсем понимают, в чем, собственно, состоят национальные интересы страны", – приводит РИА ФАН слова Рябцева.

Эксперт настаивает, что Украина должна признать: цель ЕС – обеспечить себя дешевым газом, а вовсе не защита суверенитета Незалежной и ее финансового благополучия.

"Украину сейчас пытаются подсадить на "транзитный крючок", поплотнее привязать к России", – критикует Рябцев идею нового долгосрочного контракта с РФ, которую поддерживают в Европе.

Ранее российская сторона подтвердила, что готова подписать соглашение о поставках газа в Европу через территорию Украины, но при двух условиях: тарифы должны быть коммерчески привлекательными, а все тяжбы между "Газпромом" и "Нафтогазом" урегулированы.

Николай ВИКТОРОВ
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