В Киеве силовики пошли на штурм офиса Зеленского

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Комик и претендент на главное кресло Незалежной Владимир Зеленский с помощью стражей правопорядка устроил практически рейдерский захват помещения в центре украинской столицы. С 20 правоохранителями он ворвался в офис на Большой Васильковской улице.
По словам очевидцев, с Зеленским прибыло четыре наряда полиции.
"Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют. По документам помещение принадлежит жене Зеленского и Сергею Шефиру", – рассказал свидетель "Вестям".
По информации издания, в результате инцидента задержано более 5 человек, которых "загрузили" в автобус рядом с офисом. Его штурм прекратился, силовики покинули здание, около которого после затишья был замечен лишь охранник.
Между тем нынешние арендаторы помещения, которых изгоняли оттуда, сообщили, что заявили о произошедшем в полицию и прокуратуру. А следующую неделю начнут с обращения суда.
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