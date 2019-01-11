В Киеве силовики пошли на штурм офиса Зеленского

Шоумен и кандидат в президенты лично возглавил спецоперацию

Комик и претендент на главное кресло Незалежной Владимир Зеленский с помощью стражей правопорядка устроил практически рейдерский захват помещения в центре украинской столицы. С 20 правоохранителями он ворвался в офис на Большой Васильковской улице.

По словам очевидцев, с Зеленским прибыло четыре наряда полиции.

"Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют. По документам помещение принадлежит жене Зеленского и Сергею Шефиру", – рассказал свидетель "Вестям".

По информации издания, в результате инцидента задержано более 5 человек, которых "загрузили" в автобус рядом с офисом. Его штурм прекратился, силовики покинули здание, около которого после затишья был замечен лишь охранник.

Между тем нынешние арендаторы помещения, которых изгоняли оттуда, сообщили, что заявили о произошедшем в полицию и прокуратуру. А следующую неделю начнут с обращения суда.