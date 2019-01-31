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Крымчане высмеяли Украину за агрессивное вранье

Фото: www.globallookpress.com
Заявления о новой ракете оказались очередной фантазией Киева

У Незалежной нет и не может быть никакого новейшего оружия, способного "ударить вглубь России". Местная оборонка попросту не способна произвести ничего подобного. Об этом заявил вице-спикер Государственного совета (парламента) Крыма Владимир Бобков.

"Мы много слышим всякой ахинеи. Это заявление продиктовано не геополитическим расчетом, не стратегическими проработками и планами, а предстоящими президентскими выборами на Украине",

заявил депутат в интервью РИА "Новости".

По мнению Бобкова, украинские политики будто бы соревнуются друг с другом, кто совершит самый одиозный поступок или сделает самое нелепое заявление в адрес России.

Грозная риторика режима Петра Порошенко не стоит выеденного яйца. Она не соответствует реальному положению дел, тому социально-экономической ситуации, которая сложилась в стране.

"О каких разработках ракеты и полетах в глубину может идти речь, когда Украина находится на грани огромных социально-экономических проблем, которые бы давно поглотили страну, если бы не поддержка из-за рубежа", – указал вице-спикер.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее украинский журнал "Апостроф" опубликовал статью директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, в которой он призвал власти активизировать работу над оружием, способным "бить вглубь территории России". Речь шла о ракете "Нептун". Эксперт пояснил, что ситуация в Азовско-Черноморском бассейне складывается для Украины крайне неблагоприятно, у России появляются новые союзники, в связи с чем Киеву необходимо пытаться изменить баланс сил в свою пользу.

В своей статье Самусь также сослался на доклад разведывательного сообщества США. Составители документа обратили внимание на то, что усиление напряженности в акватории Азовского и Черного морей произошло после задержания российскими пограничниками кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Согласно мнению разведчиков, высказанному в отчете, Москва на этом не остановится и продолжит препятствовать Украине в процессе интеграции в Евросоюз и сближении с НАТО. По мнению киевского эксперта, это служит доказательством того, что РФ в скором времени может напасть на Незалежную.

Андрей ФИЛАТОВ
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