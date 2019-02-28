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Грудью на амбразуру: Сердючка готова спасти Украину на Евровидении

Верка Сердючка. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Киеве отчитались об убитых в Донбассе русских
Андрей Данилко выиграл от скандала на песенном конкурсе

Эпатажная и зажигательная Верка Сердючка может выступить за честь Незалежной на самом популярном европейском песенном состязании.

"До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании. Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право... Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины", –

приводит РИА "Новости" заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой.

Однако ситуация складывается двусмысленная: с одной стороны, по словам Кольцовой, Данилко может поехать на конкурс. С другой стороны, 27 февраля НОТУ официально объявила о том, что Киев не станет принимать участие в Евровидении. 

Сам Данилко ранее заявил телеканалу "360", что, если все певцы откажутся от выступления, он готов тряхнуть стариной:

"Достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!"

Позиция популярного шоумена, выступающего в образе разбитной проводницы, безусловно, прибавит ему популярности. Так что Верка Сердючка, о "смерти" которой неоднократно объявлял Данилко, триумфально может вернуться на международную сцену – если, конечно, будут решены технические неувязки, связанные с отказом НОТУ от конкурса.

Ранее 4 победителя в национальном отборе участников на Евровидение отказались представлять Украину из-за политических требований, внесенных в контракты.

Валентина МАЙОРОВА
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