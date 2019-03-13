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"Крымская весна" согреет москвичей и туристов

Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Жители и гости столицы не останутся без долгожданных солнечных эмоций

Даже если зима решит задержаться, окунуться в праздничную атмосферу расцветающей природы можно будет на городском фестивале "Крымская весна", который пройдет с 16 по 18 марта. Его 13 площадок откроются в центре и округах столицы, а также в парках Горького, "Зарядье" и "Сокольники".

Посетителей ждут концерты, спектакли, выставки, лекции и мастер-классы. А особой радостью "Крымской весны" станут самые вкусные фермерские продукты, привезенные прямиком с полуострова, и традиционные блюда народов, обитающих там. Их приготовят повара московских ресторанов и кафе.

Фото: Пресс-служба

Вкусный Крым

Итак, о крымской гастрономии. В торговых шале городских фестивальных площадок гости найдут самые вкусные продукты, которыми славится полуостров, в том числе – черноморские устрицы и мидии, знаменитую барабульку, кефаль, крымскую ставридку. Будут и мясные деликатесы, сыры, мед, а также традиционный местный чай и к нему – пахлава, шербет, рахат-лукум.

Повара московских ресторанов предложат гостям попробовать плов с мидиями, лагман, блюда с крымскими трюфелями, пироги кубете, маленькие пельмени юфахаш и многое-многое другое.

Фото: Пресс-служба

Всем ценителям вкусной еды стоит побывать на уик-энде "Крымская весна", что пройдет в рамках фестиваля в ресторане "Восход" и гастрономическом центре парка Зарядье. В меню будут представлены, к примеру, спелые томаты с крымским луком и гранатом, шурпа, крымские устрицы, жюльен из рапана, филе камбалы с мятно-миндальным соусом.

А юным гостям фестиваля, кто сам захочет научиться готовить крымские блюда, стоит отправиться на детские кулинарные мастер-классы. Например, в "Кулинарной гостиной" на Манежной площади ребятам раскроют секреты рецепта супа с рапанами и жюльена из морепродуктов.

Фото: Пресс-служба

Концерты и спектакли

За три дня фестиваля москвичи смогут побывать на 70 концертах и спектаклях. Одним из самых масштабных шоу станет Международный фестиваль Koktebel Jazz Party на сцене Большого амфитеатра в "Зарядье". Кроме российских музыкантов, для ценителей джаза сыграют коллективы из США и Германии. На Тверской площади протянется "Ялтинская набережная" для выступлений блюзовых импровизаторов и танцоров.

Свои сеты отыграют известные диджеи на Пушкинской набережной в Парке Горького – это станет частью большого спортивно-музыкального праздника с показательными выступления по маунтин-байку, ВМХ, мотокроссу, джиббингу и слеклайну. Оригинальные программы будут на каждой площадке "Крымской весны".

Фото: пресс-служба

Много лекций и еще больше мастер-классов

Некоторые музыканты будут не только играть, но и читать лекции. В частности, в парке "Зарядье" бард Олег Митяев расскажет о возрождении авторской песни в Крыму. В лектории Русского географического общества (он также откроется в "Зарядье") пройдет целый цикл бесплатных мероприятий, связанных с историей полуострова.

А в парке "Сокольники" установят интерактивный арт-объект "Окно в Крым": за настоящим окном откроются виды на Ай-Петри, "Ласточкино гнездо", Памятник затопленным кораблям, город-крепость Чуфут-Кале и другие знаковые места.

Фото: пресс-служба

На Манежной площади иммерсивный спектакль "Крымское путешествие" отправит зрителей по следам историка-этнографа XIX в. Василия Кодараки.

И на этой же площадке в рамках интерактивной развлекательной программы дети "побывают" в Перекопе, Алуште, Судаке, Феодосии, Бахчисарае и Симферополе. Также в каждом из этих городов освоят новые для себя народные игры.

Фото: Пресс-служба

На площадках "Крымской весны" все три праздничных дня будут работать творческие студии. На бесплатных мастер-классах юные посетители научатся созданию карт и панно, получат навыки рисования морских пейзажей и гончарного мастерства, попробуют завязывать морские узлы и даже выращивать первые весенние цветы – крымские крокусы.

Фото: пресс-служба

Полное расписание развлечений фестиваля смотрите на сайте.

Адреса площадок "Крымской весны" 16-18 марта: площадь Революции, Манежная площадь, Тверская площадь, Никитский бульвар,Профсоюзная улица, вл. 41; бульвар Дмитрия Донского, вл. 11; Ореховый бульвар, вл. 24; Городецкая улица, вл. 1; Площадь Славы; Митинская улица, 31; парки "Зарядье", Горького, "Сокольники".

Полина ДОРОЖКИНА
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