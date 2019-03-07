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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в минувшем феврале отказалась направить военные корабли ФРГ через Керченский пролив – такое предложение ей сделал американский вице-президент Майкл Пенс.
По информации Bloomberg, переговоры между Пенсом и Меркель состоялись 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Немецкий канцлер отвергла предложение вице-президента США, сославшись на позицию президента Украины Петра Порошенко. Официальным комментарием аппарата Меркель агентство не располагает. При этом отмечается, что Франция также отказалась участвовать в военных маневрах у берегов Крыма.
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