Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лукашенко создал фейк о единой валюте

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В Кремле не заметили, что обидели Батьку

Белоруссия хотела перейти на рубль при взаимных расчетах с Россией, но получила отказ. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко на совещании с правительством по вопросам интеграции во вторник, 5 марта.

"Я недавно президенту (Путину) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях", – сообщил он.

Однако, по словам Лукашенко, "никто на это не идет".

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com

"Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту – на "вражеские" доллары и евро. Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?" – сделал вывод Батька. 

Между тем некие российские СМИ так преподнесли эту информацию, что получилась "фейковая новость" о том, будто это Лукашенко отказался от единого рубля, обиделся Батька.

"Чтобы соглашаться на что-то, надо чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал", – повторил он.

Дмитрий Песков. Фото: www.globallookpress.com

Заявление президента Белоруссии стало откровением для Кремля. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оказался весьма удивлен сообщениями из Минска, что Москва отказалась торговать с белорусами за российские рубли, передает РИА "Новости".

"Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. У меня такой информации нет. Наоборот, в торгово-экономических отношениях с нашими партнерами, тем более с ближайшими партнерами, к коим относится Беларусь, мы заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют", – указал Песков.

Зачем Лукашенко понадобилось самому генерировать фейковые новости, осталось загадкой.

Между тем, рассуждая о возможности более глубокой интеграции России и Белоруссии, Лукашенко отметил, что это хорошая идея, но необходимо соблюсти принципы равенства и незыблемости суверенитета. А пока полного единения с РФ нет, Минск будет развивать диалог с Евросоюзом и НАТО, решил Батька.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россиянам приготовили месть за "керченский инцидент"

В Евросоюзе практически согласовали новые санкции

Ту-154 с Доктором Лизой разбился из-за топлива

В самолет залили слишком много горючего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей