Лукашенко создал фейк о единой валюте

В Кремле не заметили, что обидели Батьку

Белоруссия хотела перейти на рубль при взаимных расчетах с Россией, но получила отказ. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко на совещании с правительством по вопросам интеграции во вторник, 5 марта.

"Я недавно президенту (Путину) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях", – сообщил он.

Однако, по словам Лукашенко, "никто на это не идет".

"Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту – на "вражеские" доллары и евро. Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?" – сделал вывод Батька.

Между тем некие российские СМИ так преподнесли эту информацию, что получилась "фейковая новость" о том, будто это Лукашенко отказался от единого рубля, обиделся Батька.

"Чтобы соглашаться на что-то, надо чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал", – повторил он.

Заявление президента Белоруссии стало откровением для Кремля. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оказался весьма удивлен сообщениями из Минска, что Москва отказалась торговать с белорусами за российские рубли, передает РИА "Новости".

"Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. У меня такой информации нет. Наоборот, в торгово-экономических отношениях с нашими партнерами, тем более с ближайшими партнерами, к коим относится Беларусь, мы заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют", – указал Песков.

Зачем Лукашенко понадобилось самому генерировать фейковые новости, осталось загадкой.

Между тем, рассуждая о возможности более глубокой интеграции России и Белоруссии, Лукашенко отметил, что это хорошая идея, но необходимо соблюсти принципы равенства и незыблемости суверенитета. А пока полного единения с РФ нет, Минск будет развивать диалог с Евросоюзом и НАТО, решил Батька.