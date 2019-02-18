Минск взял курс на Запад

Белоруссия готова решать проблемы с Евросоюзом. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в понедельник, 18 февраля, на встрече с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером.

"Мы считаем, что соседи от господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Исходя из этого, мы всегда будем надежным партнером Европейского союза, – обещал Батька. – Конечно, мы хотим, чтобы подобные чувства были взаимными", – добавил он.

По словам Лукашенко, цель Минска – довести торговлю с ЕС до 30% от общего объема, такую же долю оставить Москве и столько же – остальному миру. "Такая диверсификация поможет нам спокойно чувствовать себя", - поделился Батька с европейским гостем.

"В последнее время значительно увеличилось финансирование проектов со стороны Европейского союза. Естественно, что они носят взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении", - призвал Лукашенко.

Примечательно, что белорусский лидер встретился с еврокомиссаром, едва расставшись с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы Москвы и Минска плотно общались три дня – с 13 по 15 февраля в Сочи. В программе было все – от водки и закуски до лыж и коньков. Большой политике тоже уделили время: обсудили планы сближения стран, пообщались с главами Ирана и Турции. Вот только до самого животрепещущего момента не дошли – до проблемы налогового маневра, который проводит РФ в своем топливно-энергетическом секторе и из-за которого лидеры так некрасиво поскандалили перед Новым годом.

Впрочем, сейчас Лукашенко был настроен весьма благодушно. От журналистов, ожидающих прорывных решений по данной теме, Батька просто отмахнулся, пишет ТАСС.

"Не маневрами только живы люди", – заявил он, подчеркнув, что к этому вопросу стороны вернутся, когда будет время, пока же у них масса других дел.

Судя по тону который Батька взял в разговоре с Эттингером, Минску сейчас важнее сблизиться с ЕС. А там, глядишь, Москва увидит, какого союзника теряет, и поманит обратно.