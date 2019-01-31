Минск отказался считать НАТО угрозой для востока Европы

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Неожиданное заявление сделал замминистра МИД Белоруссии Олег Кравченко – в Минске не видят угрозы в расширении НАТО на восточных рубежах Европы. Об этом он сказал во время сегодняшнего выступления на панельной дискуссии "Атлантического совета" в Вашингтоне.
"Мы не считаем, что это нацелено на нас",
– цитирует ТАСС белорусского представителя.
Однако затем Кравченко несколько скорректировал свои слова на этот счет, отметив, что Минск принимает во внимание интересы Москвы, и все-таки добавил:
"Мы не считаем, что это угрожает нам напрямую".
По его словам, желание Белоруссии – достичь максимально хороших отношений с РФ и нормализованных – с Западом.
"Мы хотим дружить со всеми, включая евроатлантическое сообщество. Я понимаю, что об этом намного легче говорить, чем достичь этого",
– приводит речь дипломата портал TUT.BY.
Он напомнил, что его страна связана с Россией "историей, культурой, религией, образовательными и экономическими связями, торговлей, инвестициями, промышленным сотрудничеством", и у Минска "жизненный интерес в российском рынке".
С точки зрения замминистра МИД, гипотетическое присутствие Белоруссии в Североатлантическом блоке, а не в альянсе с РФ не дало бы стране большей безопасности.
"Наши соседи, которые находятся под зонтиком НАТО, действительно чувствуют себя в безопасности?", – с сомнением обратился к присутствующим белорус.
Также Кравченко назвал "возвращением к нормальности" отношения, которые складываются в последнее время с США. Он напомнил, что у стран с 2008 г. нет послов в столицах.
"То, что происходит в наших отношениях сейчас, это возвращение к нормальности. Этот процесс начался не при администрации (Дональда) Трампа и не в 2014 г., он начался раньше. Когда мы вернемся к нормальности, вернем послов, понадобится время, чтобы понять, возможен ли прогресс сверх этого. Я надеюсь, что да",
– констатировал дипломат.
Необходимо заметить, как только Минск начинает ссориться по тем или иным поводам с Москвой, тут же белорусская сторона разворачивается лицом к Западу. Накануне, кстати, стало известно, что президент Александр Лукашенко снова засобирался в России к коллеге Владимиру Путину, с которым в последний раз виделся в Кремле вот только 29 января. Точная дата неизвестна.
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