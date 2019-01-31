Минск отказался считать НАТО угрозой для востока Европы

Белорусские власти на мгновение забыли про Москву

Неожиданное заявление сделал замминистра МИД Белоруссии Олег Кравченко – в Минске не видят угрозы в расширении НАТО на восточных рубежах Европы. Об этом он сказал во время сегодняшнего выступления на панельной дискуссии "Атлантического совета" в Вашингтоне.

"Мы не считаем, что это нацелено на нас",

– цитирует ТАСС белорусского представителя.

Однако затем Кравченко несколько скорректировал свои слова на этот счет, отметив, что Минск принимает во внимание интересы Москвы, и все-таки добавил:

"Мы не считаем, что это угрожает нам напрямую".

По его словам, желание Белоруссии – достичь максимально хороших отношений с РФ и нормализованных – с Западом.

"Мы хотим дружить со всеми, включая евроатлантическое сообщество. Я понимаю, что об этом намного легче говорить, чем достичь этого",

– приводит речь дипломата портал TUT.BY.

Он напомнил, что его страна связана с Россией "историей, культурой, религией, образовательными и экономическими связями, торговлей, инвестициями, промышленным сотрудничеством", и у Минска "жизненный интерес в российском рынке".

С точки зрения замминистра МИД, гипотетическое присутствие Белоруссии в Североатлантическом блоке, а не в альянсе с РФ не дало бы стране большей безопасности.

"Наши соседи, которые находятся под зонтиком НАТО, действительно чувствуют себя в безопасности?", – с сомнением обратился к присутствующим белорус.

Также Кравченко назвал "возвращением к нормальности" отношения, которые складываются в последнее время с США. Он напомнил, что у стран с 2008 г. нет послов в столицах.

"То, что происходит в наших отношениях сейчас, это возвращение к нормальности. Этот процесс начался не при администрации (Дональда) Трампа и не в 2014 г., он начался раньше. Когда мы вернемся к нормальности, вернем послов, понадобится время, чтобы понять, возможен ли прогресс сверх этого. Я надеюсь, что да",

– констатировал дипломат.

Необходимо заметить, как только Минск начинает ссориться по тем или иным поводам с Москвой, тут же белорусская сторона разворачивается лицом к Западу. Накануне, кстати, стало известно, что президент Александр Лукашенко снова засобирался в России к коллеге Владимиру Путину, с которым в последний раз виделся в Кремле вот только 29 января. Точная дата неизвестна.



По информации пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, батька намерен обсудить двусторонние отношения и вопросы, связанные с деятельностью Союзного государства. Вероятно, не обойдется без очередного разговора темы компенсации для Белоруссии за обнуление пошлин на экспорт нефти.

