Лукашенко займется развитием России

Президент Белоруссии захотел улучшить нашу страну, чтобы обезопасить свою экономику

Александр Лукашенко не хочет, чтобы жизнь россиян продолжала ухудшаться, видимо, потому, что это моментально отразится на его стране. Он предложил воспользоваться опытом белорусов по восстановлению земледельческих регионов РФ, которые опустели из-за того, что люди массово перебираются в крупные города в поисках работы.

Лукашенко, переживающий за то, чтобы Россия стала более сильным государством, способным защитить братский народ, заявил, что этот процесс необходимо срочно остановить. По его мнению, властям стоит построить агрогородки, как в Белоруссии. Ведь деревни его государства тоже могли прийти к упадку, если бы правительство вовремя не занялось их развитием.

Лидер белорусов напомнил, что подобные населенные пункты создавались в полусотне хозяйств, которые в советское время были лидерами в агропромышленном комплексе и со временем сохранили технологическую базу и специалистов из числа местного населения.

"Если мы хотим развивать и осваивать Россию, а чтобы люди там жили, надо создавать условия. Чего бы это ни стоило",

– подчеркнул Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Президент Белоруссии, как передает издание Sputnik, считает, что другого пути у российского сельского хозяйства нет. И, по его словам, Москве намного важнее решить этот вопрос, чем Минску.

Возможно, Лукашенко надеется на то, что объединение двух стран все-таки произойдет в ближайшем будущем. Однако, похоже, президент Белоруссии считает, что России надо сначала решить внутренние проблемы. Неслучайно недавно он раскритиковал образование в РФ. К тому же белорусы, как показал последний опрос, поддерживают создание единого государства.