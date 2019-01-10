Белорусы попросились в Россию

Вопреки словам Лукашенко народ вдохновила идея объединения

Опрос, проведенный минскими блогерами среди прохожих, показал, что многие жители столицы Белоруссии были бы не против объединиться с Россией.

"Мы все – русские", – приводит телеканал "Царьград" слова одного из опрошенных. По мнению минчан, объединение помогло бы Белоруссии с экономической точки зрения, а обстановка в стране стала бы более стабильной. Только один пожилой мужчина заявил, что потеря независимости станет катастрофой для Белоруссии.

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При этом белорусский президент Александр Лукашенко считает, что пока речи об объединении двух государств быть не может. "Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении", – приводит слова Лукашенко агентство "БЕЛТА".

Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Минском развиваются в рамках договора о создании Союзного государства, который предполагает конфедерацию, но никак не объединение двух государств, напоминает "Экспресс газета".