Белорусы попросились в Россию

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Опрос, проведенный минскими блогерами среди прохожих, показал, что многие жители столицы Белоруссии были бы не против объединиться с Россией.
"Мы все – русские", – приводит телеканал "Царьград" слова одного из опрошенных. По мнению минчан, объединение помогло бы Белоруссии с экономической точки зрения, а обстановка в стране стала бы более стабильной. Только один пожилой мужчина заявил, что потеря независимости станет катастрофой для Белоруссии.
При этом белорусский президент Александр Лукашенко считает, что пока речи об объединении двух государств быть не может. "Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении", – приводит слова Лукашенко агентство "БЕЛТА".
Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Минском развиваются в рамках договора о создании Союзного государства, который предполагает конфедерацию, но никак не объединение двух государств, напоминает "Экспресс газета".
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