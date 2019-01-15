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Лукашенко раскритиковал российское образование

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент запретил перенимать опыт вузов РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко отверг Болонскую систему образования, которая прижилась в России. Речь идет о двухступенчатой подготовке специалистов, когда студенты четыре года сидят за партами, чтобы получить степень бакалавра, затем еще два – учатся в магистратуре.  

"Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать", – предостерег Батька на согласовании назначения Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета, передает пресс-служба президента

По его мнению, магистратура – для избранных. Там должны учиться только те, кто затем уйдет в науку и преподавательскую деятельность и займет там достойное место.

"Всех туда скопом посылать не надо. Хорошо, мы присвоим звание бакалавра после окончания вуза, чтобы дипломы подходили, но будем считать, что это человек с высшим образованием", – так Лукашенко объяснил разницу в подготовке кадров в российских и белорусских вузах. 

При этом он одобрил подход к обучению на родине, выслушав своего собеседника Михаила Лустенкова.

По словам ректора, обучение в РФ нерационально, так как первая ступень (бакалавриат) готовит специалиста лишь "на уровне техникума".  

"У нас система более оптимальна. В нашем вузе, например, магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации", – похвалился Лустенков. 

В России Болонскую систему начали вводить с 2003 г., чтобы подогнать высшее образование в стране под европейские стандарты. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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