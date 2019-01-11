Руководство Республики готово развернуться на 180 градусов

Минск начал активные переговоры с Вашингтоном. Об этом сообщили в МИД Белоруссии в пятницу, 11 января.

"Мы можем подтвердить факт нескольких телефонных разговоров, которые состоялись в последнее время между руководством Министерства иностранных дел Беларуси и Государственного департамента США", – рассказал агентству "БЕЛТА" пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Он отказался уточнить, о чем шла речь во время этих переговоров, сославшись на "дипломатическую этику". Однако упомянул несколько тем, которые взаимно интересны Минску и Вашингтону, – все направлены на улучшение белорусско-американских отношений.

Ранее стало известно, что Белоруссия сняла ограничение на количество дипломатов США, которые могут одновременно находиться в Республике. Дескать, это произошло после личного разговора главы белорусского МИД Владимира Макея и помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил свое правительство о том, что может отказаться от союзнических отношений с Россией.

В октябре 2018 г. Батька пообещал представителю США быть верным американским партнером даже в ущерб белорусским интересам.

Впрочем, в Москве проамериканская активность Минска пока не вызывает опасений. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Белоруссия является "надежным союзником и партнером" России.

"Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны", – указала она на брифинге в пятницу, 11 января.