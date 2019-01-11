Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Белорусы активизировались на американском направлении

Фото: www.globallookpress.com
Руководство Республики готово развернуться на 180 градусов

Минск начал активные переговоры с Вашингтоном. Об этом сообщили в МИД Белоруссии в пятницу, 11 января.

"Мы можем подтвердить факт нескольких телефонных разговоров, которые состоялись в последнее время между руководством Министерства иностранных дел Беларуси и Государственного департамента США", – рассказал агентству "БЕЛТА" пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

По теме

Он отказался уточнить, о чем шла речь во время этих переговоров, сославшись на "дипломатическую этику". Однако упомянул несколько тем, которые взаимно интересны Минску и Вашингтону, – все направлены на улучшение белорусско-американских отношений.

Ранее стало известно, что Белоруссия сняла ограничение на количество дипломатов США, которые могут одновременно находиться в Республике. Дескать, это произошло после личного разговора главы белорусского МИД Владимира Макея и помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла. 

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил свое правительство о том, что может отказаться от союзнических отношений с Россией.

В октябре 2018 г. Батька пообещал представителю США быть верным американским партнером даже в ущерб белорусским интересам.

Впрочем, в Москве проамериканская активность Минска пока не вызывает опасений. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Белоруссия является "надежным союзником и партнером" России.

"Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны", – указала она на брифинге в пятницу, 11 января.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп готовит Америку к самому страшному

На территории страны будет введен режим чрезвычайного положения

Украина втихаря готовит к расторжению десятки договоров с РФ

Киев делает "аналитический анализ" своих шагов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей