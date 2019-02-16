Лукашенко сделал Путину нелепый подарок

Россияне гадают, что имел в виду Батька

Белорусский лидер, который три дня общался с российским коллегой, всегда найдет чем удивить народ.

Начинались переговоры весело – со слов Александра Лукашенко о водке и закуске. Заканчиваются тоже забавно. Накануне перед хоккейным матчем в Сочи, в котором участвовали главы обоих стран, он вручил Владимиру Путину низкокалорийные конфеты. Добавив: "Мир вашему дому".

Видео этого трогательного момента попало в соцсети, где его уже оживленно обсуждают. Так, россияне искренне недоумевают, зачем подтянутому президенту, который активно занимается спортом, такое диетическое угощение. Другие подтрунивают, что конфеты, наверное, из картофеля.

«Без сахара. Мир вашему дому»: Лукашенко подарил Путину низкокалорийные конфеты pic.twitter.com/ruiFjYvNkX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 февраля 2019 г.

"Из картофеля?" "Рошен?" "Ну теперь, конечно, мы просто обязаны дать скидку на газ и миллиардные кредиты Беларуси", "низкокалорийные конфеты это что? конфеты из картошки что ли?" "Белорусы к нам свою выставку привозили.Был там и картофельный мармелад. Обалденно вкусная штука",

– пишут пользователи.