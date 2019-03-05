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Лукашенко поручит НАТО охранять Белоруссию

Фото: president.gov.by
Лидер республики обозначил новые ориентиры

Белоруссия оказалась в сложном положении. На Западе ее критикуют за слишком тесные связи с Россией, а Москву раздражает укрепление диалога Минска с Вашингтоном и европейскими странами. Однако такая ситуация не пугает Белоруссию, и ее внешнеполитический курс останется таким же двухвекторным, дал понять президент республики Александр Лукашенко во вторник, 5 марта.

"Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга", – объяснил Батька свою идею.

На совещании с руководством правительства и высших государственных органов Лукашенко напомнил, что среди соседей Белоруссии три страны являются членами НАТО, а Украина "яростно" туда стремится. Это может стать поводом для конфликта, согласился Батька. Но в интересах Минска - дружить с соседями.

"Следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые, в конечном итоге, укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", - подчеркнул Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Что касается России, то она исторически близка Белоруссии. Это не означает, что в их отношениях не может быть спорных вопросов, но все они решаются.

"Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных других проблем практически не существует", - подчеркнул белорусский лидер.

Так что Минск готов к более тесной интеграции с Москвой, естественно, на равных условиях и при соблюдении незыблемости суверенитета. Но сближение с РФ и ЕАЭС не означает, что Белоруссия откажется от развития связей с Западом.

"К балансу мы придем только тогда, когда рынок ЕС для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам", – уверен Лукашенко.

Он отметил, что эти и другие ориентиры он еще раз озвучит, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Обычно такие выступления лидера Белоруссии происходят в апреле.

Николай ВИКТОРОВ
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