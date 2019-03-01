Уставший от политики Лукашенко согласился на общий рубль

Батька поддержал введение единой валюты, но намекнул на возможную отставку

Союзное государство в обозримом будущем может перейти на расчеты в общей валюте. Расчетным средством при этом должен стать не российский и не белорусский рубль, а нечто третье. Такое мнение президент Белоруссии высказал на встрече с представителями общественности и СМИ.



"Сегодня нам предлагают (единую в Союзном государстве) валюту. Мы "за", коль уж касаться этого вопроса... И вот мы с Владимиром Владимировичем (Путиным), обсуждая некоторые вопросы… он мне так риторически говорит: "Слушай, конечно же, это будет рубль". Я говорю: "Конечно, рубль". И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер. Рубль. Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль",

– приводит слова политика РИА "Новости".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности страны реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 г., включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты. По словам главы правительство, эти шаги позволят странам проводить единую политику в области налогов, тарифов и ценообразования.

Создание единого валютного пространства Батьку не страшит, поскольку он уверен, что у РФ нет планов поглотить его страну. "Еще раз подчеркиваю – никаких закулисных схем (по объединению государств) мы не вырабатываем. Не имеем права по договору сделать что-то за спиной у людей", – сказал белорусский лидер (цитируется по "Спутнику").

Если же для развития Союзного государства потребуется союзный президент, Лукашенко говорит, что это может быть белорусский лидер. При этом он отметил, что не обязательно имеет в виду себя.

"Лукашенко уже наелся президентства, может быть и другой здесь президент. Но тогда будет вопрос с россиянами, они знают этого белорусского президента. Про другого будет сложнее, извините за нескромность", – заявил политик.

К тому же ситуация, по его мнению, осложняется тем, что на горизонте не видно белорусских политиков, которые бы могли возглавить страну после Лукашенко. В прошлом месяце президент говорил, что все трое его сыновей не планируют возглавлять Республику, так что надежды на "наследников" нет.

Очевидно, нынешний руководитель страны не собирается принимать никаких судьбоносных решений по поводу объединения Белоруссии и России во время своего президентства. Этот рискованный шаг, который может привести к новой волне недовольства со стороны Запада, предстоит сделать его преемнику.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м.