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Запад начал атаку на Белоруссию

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Причиной послужили идеальные отношения Путина и Лукашенко, которые лидеры продемонстрировали на встрече в Сочи

Западные страны недовольны Минском. Много лет его то кнутом, то пряником пытаются заставить отвернуться от Москвы. Однако, несмотря на периодические разногласия, лидеры РФ и Белоруссии остаются привержены главному – настоящим союзническим отношениям. Трехдневный визит Александра Лукашенко в Сочи в феврале в очередной раз продемонстрировал, что Москва и Минск держатся вместе, отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Идеальные отношения двух президентов не устраивают Запад. Последняя встреча президентов, их совместное интервью вызывает у Запада колоссальное раздражение. Заявление экс-генсека НАТО – это сигнал о том, что спецоперация по Белоруссии уже начата", – пояснил Клинцевич газете "Взгляд".

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: president.gov.by

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен накануне предупредил Минск, что "агрессивная Москва" лишит его суверенитета, если он не начнет "борьбу за демократию" по примеру Киева и Тбилиси. Но на самом деле, Запад "стравливает" Россию и Белоруссию, эксплуатируя внутренние проблемы в республике, считает сенатор.

"Это делается очень тонко через СМИ, через молодежь, особенно ту, которая получает образование в Польше и Литве".

Белорусов "манят морковкой", рассказывая о возможности работать в европейских странах, не уточняя, впрочем, что речь идет о мытье посуды и выносу горшков.

"Украинцы это прошли, а сейчас эту ситуацию навязывают белорусам", – резюмировал Клинцевич.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили возможность более тесной интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Николай ВИКТОРОВ
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