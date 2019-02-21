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Расмуссен: Россия подберется к границам Европы за счет присоединения Белоруссии

Андерс Фог Расмуссен. Фото: www.globallookpress.com
Минские власти предупредили об агрессивной Москве

Возглавляемой Александром Лукашенко стране предрекли войну.

Если Белоруссия не поторопится с реформами, чтобы обезопасить себя от "агрессии", ее ждет незавидное будущее. Присоединением к России Минск решил напугать бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, белорусам нужны скорейшие перемены.

Расмуссен заявил, что наша страна жаждет интеграции, чтобы подойти ближе к европейским границам.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com

"Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян – нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии. И я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада",

подчеркнул он в беседе с изданием Liga.net.

Ранее белорусский лидер сообщил о готовности к любой степени интеграции при условии, что жители обеих стран сами этого захотят. Говорил Лукашенко и о том, что белорусы, украинцы и русские обречены быть вместе, потому что нигде и никому больше не нужны, напоминает "Свободная пресса".

Российский и белорусский президенты недавно провели трехдневные переговоры в Сочи. Подводя итоги встречи, Владимир Путин назвал Минск важнейшим союзником и партнером Москвы, отмечает РИА ФАН.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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