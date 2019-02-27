Кредитные средства пойдут на покрытие старых долгов перед Россией

Власти Белоруссии обратилась к РФ с просьбой о предоставлении республике государственного кредита на $600 миллионов. Об этом заявил белорусский министр финансов Максим Ермолович.



По словам чиновника, деньги планируется направить на погашение накопившихся долговых обязательств перед нашей страной.

"Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято",

– приводит слова министра ТАСС.

Ермолович напомнил, что руководители двух стран ранее уже вели разговор о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам, полученным от правительства РФ. В 2019 г. Белоруссии необходимо выплатить по предыдущим займам $600 миллионов. По словам министра, в российском бюджете на текущий год закладывались средства на выдачу нового кредита белорусам.

"Что касается наших стандартных механизмов взаимодействия по отработке кредитного соглашения, то здесь все отработано, проект решения подготовлен. Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации", – заключил глава Минфина.

В октябре 2018 г. министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов заявил, что Москва рассмотрит вопрос кредита для рефинансирования долга Белоруссии в 2019-м, сообщал РБК. Чиновник говорил о том, что Белоруссия просит в долг $1 миллиард.

Стоит отметить, что требуемым кредитом финансовая помощь Москвы, на которую рассчитывает Минск, не ограничится. Дело в том, что Белоруссия до конца первого квартала 2019 г. намерена получить седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который по большей части финансируется Россией, в размере $200 миллионов. Белорусы отмечают, что по этой кредитной линии продемонстрировали "достаточно высокий уровень исполнения показателей", поэтому не без оснований надеются на выплату нового транша.

На середину мая 2018 г. задолженность Белоруссии по российским государственным кредитам составляла $6,3 млрд и 60 млрд российских рублей. В январе – августе прошлого года Минск заняла $613,9 млн у правительства России и отечественных банков, погасив при этом задолженность по ранее взятым займам на $281,8 миллиона.