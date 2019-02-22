Минск будет противостоять американцам с помощью Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен нависшей угрозой войны из-за желания США выйти из договора РСМД. Несмотря на опасения того, что Вашингтон воспользуется моментом и разместит в Европе ракеты средней и меньшей дальности, лидер белорусов намерен защищать свой народ. Для этого встречные меры, как заявил Лукашенко, будут разрабатываться совместно с россиянами.

Хотя Белоруссия планирует расширять военное сотрудничество с НАТО в ближайшие годы, Минск хочет сохранить дружественные отношения с Москвой. Ведь белорусам понадобится помощь и содействие россиян, если американцы рискнут нарастить свою военную мощь в европейских странах, так как появится потенциальная угроза безопасности Белоруссии.

"Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины",

– цитирует главу государства агентство "Белта".

Он подчеркнул, что заявления НАТО о том, что она не собирается этого делать, на самом деле "блеф". Потому что в этом случае США нет смысла разрывать ДРСМД. По словам Лукашенко, существует мнение о том, что американцы затеяли этот процесс, чтобы противостоять Китаю, у которого есть подобное оружие, и защитить своих союзников – Японию и Корею. Президент Белоруссии считает, что Вашингтону стоило бы просто подключить Пекин к этому договору, а не способствовать возникновению настоящей катастрофы.

При этом Лукашенко подчеркнул, что верит заявлениям России о том, что Москва не нарушала положения договора, хотя он и не обладает подробной информацией о российских ракетах, так как это секретные данные.

Ранее Лукашенко, как напоминает портал URA.RU, после встречи с Путиным в Сочи сообщил, что Белоруссия готова объединиться с Россией в Союзное государство, если россияне изъявят такое желание. Однако он обратил внимание на то, что на независимость стран это не должно повлиять.