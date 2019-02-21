Иностранным военным атташе раскрыли стратегический курс Белоруссии

Белоруссия намерена укреплять военное сотрудничество с Западом. Об этом заявили в Минобороны Республики в четверг, 21 февраля. Ведомство пригласило на брифинг военных атташе из 28 стран, аккредитованных в Минске, которым представило свою стратегию развития на 2019-2023 годы.

Собравшимся подтвердили, что власти Белоруссии видят необходимость "поэтапного улучшения отношений со странами – членами НАТО, ЕС и другими государствами, которые уважительно относятся к суверенитету и территориальной целостности белорусского государства, развивают доверительный и равноправный диалог", передает "Интерфакс".

При этом военных связей с Москвой Минск терять также не намерен.

"Подтвержден стратегический курс на партнерство с Россией", – подчеркнули в ведомстве.

Это напомнило недавнюю историю, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко, три дня развлекавшийся с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи и рассуждавший об усилении интеграции двух государств, вернувшись домой, начал активно налаживать диалог с Брюсселем. На встрече с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером 18 февраля Батька указал, что готов решать все возникающие проблемы и укреплять связи, поскольку "такая диверсификация" помогает Минску "чувствовать себя спокойнее".

Таким неустойчивым состоянием Лукашенко, кстати, тут же воспользовались на Западе. Экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен, являющийся сейчас советником главы Украины Петра Порошенко, поспешил напугать Батьку угрозами поглощения Белоруссии Россией и рекомендовал воспользоваться киевским опытом "борьбы за демократию".

Учитывая, что сейчас Минск объявил курс на сближение с НАТО, страны Запада с удовольствием могут включиться в эту борьбу. Выиграет ли от этого Лукашенко – большой вопрос.