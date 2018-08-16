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Россия поменяла цель с Украины на Белоруссию

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
продолжениеУкраинцы не верят в запрет общения с Россией
Незалежная призвала братьев-славян готовиться к атаке

Москва не собирается нападать на Киев. Об этом заявил украинский замминистра по вопросам так называемых "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак. Между тем, он убежден, что Россия как агрессор не может жить спокойно. Поэтому в ближайшее время она обязательно нанесет военный удар по самому беззащитному соседу.

"Есть много стран, которые можно оккупировать, причем без особых напрягов", – рассказал Гримчак в интервью "Апострофу". Из списка потенциальных жертв он вычеркнул Прибалтику – потому что ее защищают войска США, и Украину – потому что в Незалежной "много чего изменили и в армии, и в оснащении, и в оружии" и "в случае наступления они (россияне) будут захлебываться собственной кровью", заявил чиновник.

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А вот Белоруссия – прекрасный объект для вторжения, считает Гримчак. "Население Беларуси – около 10 млн человек. Последние 20 лет эти люди живут в Советском Союзе со всеми его плюсами и минусами", – отметил он. По его словам, белорусы совершенно неправильно относятся к Москве, не боятся ее. Например, во время совместных военных учений на территории республики у местных жителей было столько возможностей сжечь российскую технику – украинцы так бы и сделали, а белорусы и не подумали, удивляется Гримчак.

"Поэтому они даже не заметят, что у них произошла оккупация", – сокрушается украинский замминистра. "Я думаю, что это вообще возможно, потому что у Беларуси сейчас нет союзников и поддержки в мире. В свое время там сделали ставку на Россию и теперь могут получить", – предупредил Гримчак.

Ранее секретарь Службы национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ожидает российского военного удара со стороны Азовского моря. 

Николай ВИКТОРОВ
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