В Незалежной политики как сговорились - народ им достался не тот

Юлия Тимошенко заявила, что заработки жителей Украины сейчас меньше, чем доходы рабов в Древнем Египте.

"В украинских селах сейчас начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте, во времена Тутанхамона, имели большие заработки. Иначе как издевательством над людьми это не назвать", – написала лидер партии "Батькивщина" на своей страничке в Facebook.

Назвала Тимошенко и причину, по которой жители Незалежной при таких расценках на свой труд все-таки сводят концы с концами. По мнению Юлии Владимировны, вопреки всем реформам власти, украинцы выживают, потому что уехавшие на заработки за границу соотечественники присылают домой деньги. Так, по ее словам, из Польши на Украину за 3 месяца отправили родственникам 800 млн долларов.

Политик подчеркнула, что за рубеж утекают не только украинские мозги, но и рабочие руки: "Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но от безысходности должны поднимать чужую". Поэтому Тимошенко призвала создать в стране такие условия, чтобы у украинцев появилось желание работать дома, а не уезжать за границу, сообщает РИА ФАН.

Ранее в рабском сознании обвинил украинские власти экс-президент Незалежной Виктор Ющенко, заявивший: "Нет плана победы (в Донбассе), потому что вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы".

