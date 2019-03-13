Диктатуру Лукашенко сочли главным брендом Белоруссии

В Республике определились с главным национальным достоянием

Белорусам не стоит расстраиваться из-за того, что в их государстве установился авторитарный режим правления, граничащий с культом личности. Лучше порадоваться, ведь словосочетание "диктатура Лукашенко" стало настоящим международным символом страны. Такое заявление сделала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.



"Мы так часто произносим это слово, что диктатура уже – это наш бренд, как мне кажется. За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим... порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь",

– заявила представитель президента (цитируется по "Белгазете").

По словам пресс-секретаря, в мире по-разному понимают смысл слова "диктатура". Сегодня для некоторых граждан (очевидно, имелись в виду граждане из ближайшего окружения Александра Лукашенко) это понятие порой приобретает позитивный оттенок. Все это происходит благодаря мудрому правлению Батьки. Достаточно посмотреть, что происходит вокруг, "мы видим хаос, порой беспорядок", пояснила Эйсмонт.

Другие страны наверняка пожелают взять пример с белорусов. "Я, может, какую-то парадоксальную вещь скажу, неожиданную, но иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, но послезавтра точно в мире может возникнуть запрос на диктатуру", – предположила пресс-секретарь.

Белорусские эксперты не исключили, что Эйсмонт в чем-то может оказаться права. "Политическая турбулентность и деградация многих традиционных институтов, наблюдающиеся сейчас в мире, действительно создают предпосылки для "крепких рук". Так что прогноз Натальи Эйсмонт сложно назвать абсолютно несбыточным. Хотя я очень надеюсь, что будущее его опровергнет", – заявил политолог Сергей Синица в интервью "Солидарности".

"Диктатура всегда хороша для тех, в чьих руках находится власть. Естественно, и Лукашенко, и все его подчиненные будут в один голос нахваливать такой оплот стабильности и порядка. Когда-то и жиреющая коммунистическая номенклатура предлагала нищим советским гражданам считать, что они живут в самой прекрасной стране мира", – отметила Вероника Белова.

Александр Лукашенко занимает высший пост Беларуси с июля 1994 года. В настоящее время идет его пятый президентский срок. Он истекает в 2020 году. Недавно глава государства заявил о намерении баллотироваться на следующий срок. Ограничения на количество президентских сроков были сняты в 2004 году.

Несколько лет назад в интервью западной прессе Батька говорил, что не совсем понимает, что такое диктатор, однако по-доброму завидует себе. "Я же последний и единственный диктатор в Европе. Нигде в мире такого нет", – говорил он.