Загнанный в угол: Лукашенко решится на досрочные выборы

Над главой Белоруссии сгущаются тучи

Президентские выборы в Белоруссии с большой долей вероятности пройдут досрочно. В стране намечается экономический кризис, так что если действующий глава республики Александр Лукашенко хочет переизбраться без лишних проблем и получить "благословение" Запада, то выборы должны пройти уже в этом году. Такого мнения придерживается большинство политологов и экономистов.



Пока для Лукашенко складывается благоприятная ситуация. За прошлый год страна показала положительные результаты по ряду экономических параметров. Доходы населения выросли почти на 12%, а розничный товарооборот – на 8,4%. В целом, экономика выросла на 3%. Однако это в прошлом, а будущее выглядит куда менее радужным. За прошлый месяц инфляция разогналась до 6,2% – это антирекорд за последние три года, отметило издание TYT.by.

Кроме внутренних проблем есть еще и нерешенная внешняя – Минск до сих пор не договорился с Москвой о ценах на поставки нефти. Налоговый маневр России рискует ударить по бюджету Белоруссии, если российская сторона откажется компенсировать потери. Перспективы этого диалога пока туманны, и для Минска могут быть неприятные сюрпризы. Поэтому, пока страна переживает относительно хорошие времена, Лукашенко наверняка пойдет на выборы, уверены опрошенные порталом Naviny.by эксперты.

По словам старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Дмитрия Крука, мировое сообщество признает досрочные выборы президента Белоруссии.

"Атмосфера в отношениях между Беларусью и Западом сейчас довольно благоприятная, отсутствует серьезная конкуренция внутри страны. Таким образом, можно рассчитывать, что Запад признает результаты этих выборов. Соответственно, 2019 год – благоприятное время, чтобы провести главную избирательную кампанию", – сказал он.

В свою очередь, руководитель экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман уверен, что Лукашенко, скорее всего, согласится на такой шаг. А после своей победы, вы которой мало кто сомневается, он сможет провести в стране жесткие экономические реформы. Если Россия лишит Белоруссию части нефтяных доходов, то выбора у переизбранного главы не останется.