"Было страшно": Лукашенко заставил помощницу снять штаны

Странные причуды Батьки приходится терпеть его подчиненным

Глава администрации президента Белоруссии Наталья Качанова поведала о том, что глава Республики Александр Лукашенко предпочитает платья брюкам. Речь, разумеется, о внешнем виде женщин, а не о его собственном гардеробе. Из-за этого однажды белорусским чиновницам пришлось натерпеться.

Перед Новым годом для членов правительства был запланирован праздничный бал с танцами. Незадолго до него Лукашенко проводил традиционный "Большой разговор" с представителями СМИ, во время которого президент обратился к чиновницам.

"Так, говорю, женщины, снимайте эти свои штаны деловые. Надевайте длинные платья, и пойдете на балу танцевать", – приводит выдержку из того выступления издание Ex-Press.by.

По словам Качановой, в тот момент перспектива смены привычных брюк на длинное платье вызвало стресс.

"Для меня это было сначала серьезным испытанием, так как это не мой стиль одежды – платье в пол. Хотя танцевать я хотела всегда. Это даже была моя мечта, которую я хочу реализовать еще в перспективе", – рассказала она в интервью СТВ.

Носить туалет, который волочится по земле, оказалось поначалу непросто. Женщина призналась, что ей сперва "было очень страшно", поскольку это совершенно другая одежда, которая заставляла ее чувствовать себя "неуютно". Но раз Батька сказал, значит нужно выполнять. Кстати, Лукашенко сразу же нашел главе своей администрации и партнера: "С [Сергеем] Румасом (премьер-министром Белоруссии) будешь танцевать". В итоге после того, как бал состоялся, Качанова осталась довольна тем, как все прошло.