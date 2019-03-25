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Белоруссия намерена обнулить отношения с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Картофельная страна помешалась на своей независимости

Минск в борьбе за свой суверенитет дошел до крайности. Теперь, чтобы отстоять независимость, на которую, кстати, никто не покушается, белорусы призывают устроить в стране референдум. Повод – расторжение Союзного договора, который был заключен в 1999 году с Россией.  

Такая идея возникла у депутата Национального собрания Анны Канопацкой. Для отмены соглашения с РФ она призвала к объединению.

"Палата представителей может быть тем государственным органом, который может предложить референдум об отмене договора. Беларусь – независимое государство, и она должна иметь нормальные отношения как на Востоке, так и на Западе",

– заявила народная избранница, передает БелаПАН. Данную мысль она продолжила на своей странице в Facebook. По словам Канопацкой, "братским народам Беларуси и России Союзное государство как политический проект не нужно", договор носит формальный характер и уже давно изжил себя, так и оставшись "мертворожденным ребенком".

"И вот сегодня в политических целях его начали использовать российские политики, причем фактически с угрозами экономического давления на нашу страну",

пояснила свои умозаключения депутат, подчеркнув, что сейчас, возможно, то самое время, когда пора "поставить точку в истории с Союзным государством".

В конце поста она запросила у соотечественников обратную связь: мол, что они думают по этому поводу. Мнения разделились. (Орфография и пунктуация авторские).

"А что народы Беларуси и россии братские?", "Упаси Господь проводить референдумы при этой власти! Никаких референдумов по поводу независимости и суверенитета не может быть!!!", "Конечно и несомненно сей союз ни к чему Беларуси", "Референдум при таких честных подсчетах голосов, как в наших избиркомах? Ни в коем случае!", "Да. Лучше в ЕС и НАТО", "Только вместе с Россией!!!",

– парировали белорусские подписчики.

Ксения АНДРЕЕВА
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