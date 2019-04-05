Ценники в магазинах заставляют россиян все больше грустить

За прошлый месяц больше всего подскочили в цене овощи и крупы, а также баранина.

Лидерами по росту цен стали белокочанная капуста (+36,2%) и репчатый лук (+19,2%). Почти на 9% выросла в стоимости морковь. Из круп – пшено (+7,4%), перловка (+2,8%), гречка (+2,2%) и манка (+1,5%). Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Баранина выросла в цене на 7,8%. При этом свинина и охлажденная курица подешевели – менее чем на 1 и 1,7% соответственно.

Небольшой рост зафиксирован в бакалейном разделе. Мука, ржаной хлеб, печенье шоколад, чай, соль и сухие смеси стали дороже примерно на 0,9-1,6%. Ценники на рыбу и морепродукты вели себя по-разному. Если большинство видов мороженой рыбы и рыбное филе немного подорожали (не более 1,6%), то мороженые лососевые породы и кальмар подешевели (0,2-0,6%).

Такая важная группа товаров, как лекарства, тоже была затронута ускорившейся инфляцией. Больше остальных подскочил в цене валидол – на 3,6%. Стоимость линекса выросла на 2%, а корвалола – на 1,5%. Остальные препараты если и подорожали, то совсем немного – менее чем на 1%.

Немного больше придется выложить за одежду и бытовые предметы. В этих группах товаров также рост цен оказался минимальным. А вот авиаперелеты стали дороже 2,1%, и, судя по всему, это еще не предел.