Вредные пищевые добавки нашли и в самой распространенной еде

Не секрет, что недобросовестные производители часто используют для выпечки хлеба химикаты и улучшители вкуса, которые дают возможность использовать более дешевую муку вместо качественной и дорогой.

Эксперты считают, что хлеб, который сейчас продается в магазинах, стал хуже по качеству, чем тот, что был в советское время.

"Часто в хлебе встречаются оно– и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина... Они, в общем-то, не вредны, хотя не рекомендуется есть содержащий их хлеб людям с нарушениями обмена веществ... В качестве эмульгатора может употребляться даже серная кислота, правда в микродозах", – рассказал Life.ru независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Он подчеркнул, что выбрать хороший хлеб достаточно сложно – по внешнему виду он часто не отличается от плохого. Покупатель должен внимательно изучить состав выпечки, при этом имеет смысл заранее узнать, какими кодами обозначаются вредные добавки.

Хороший хлеб легко восстанавливает форму, не мнется, не трескается и приятно пахнет. Консервант Е282 вызывает головные боли и бессонницу, а добавки Е927а и Е924а запрещено добавлять в выпечку, так как они обладают канцерогенным действием и вызывают астму.

Не особенно полезен для здоровья и маргарин, который в последнее время стал часто добавляться в хлеб. Все эти вещества нужны для того, чтобы создать иллюзию качественной выпечки при использовании не очень хороших исходных продуктов, прежде всего муки.