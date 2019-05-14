Речь идет о ценах на корвалол, валокордин и ряд других препаратов

Спирт из пищевого сырья могут запретить для производства ряда распространенных лекарств и настоек. Многие эксперты считают, что эта инициатива Минпромторга приведет к росту цен на популярные у россиян препараты.

Заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков рассказал РБК, что, хотя производство фармацевтического спирта для лекарств технологически ненамного сложнее, чем производство пищевого спирта, для его выпуска компания должна соответствовать стандартам надлежащей производственной практики – GMP. Дополнительные требования к оборудованию и документации приводят к тому, что такой спирт стоит в несколько раз дороже обыкновенного пищевого.

Таким образом, широко распространенные настойки пустырника, боярышника, корвалол и валокордин ударят по карманам потребителей. Впрочем, не все эксперты согласны с этим мнением. Исполнительный директор союза "Национальная фармацевтическая палата" Елена Неволина считает, что спиртосодержащие лекарства могут стать дешевле.



"Все объемы используемого пищевого спирта нужно сообщать в систему ЕГАИС, нужно проводить маркировку всей продукции, содержащей пищевой спирт. Так что все это могло увеличить стоимость лекарственных препаратов",

– объяснила Неволина в интервью НСН.

В законопроекте Минпромторга отмечается, что запрет направлен на профилактику и пресечение незаконного оборота этилового спирта, отмечает URA.RU. Комментариев относительно того, насколько в среднем подорожают лекарства, после того как документ вступит в силу, в ведомстве не дали.