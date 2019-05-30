Железнодорожники наживаются на отдыхе россиян

Билеты в плацкарт резко подорожали

Путешествие к морю или родственникам этим летом сильно ударило по карману малообеспеченных россиян. Стоимость билетов в плацкартные вагоны на июль-август повысилась в полстора – два раза. На это Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратило внимание главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.

В направленном ему письме говорится, что сильнее всего подорожало направление Москва – Калининград, Москва – Адлер, Новосибирск – Томск, сообщают "Известия". Общественники просят ФАС разобраться, с какой стати так подскочили цены в ранее дешевом сегменте междугороднего пассажирского сообщения.

Ответа от ФАС пока нет, там только подтвердили, что получили обращение и разбираются. А вот железнодорожники все отрицают:

"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", – заявили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД). Там утверждают, что ООП основывает свои обвинения на некорректном сравнении стоимости билетов во время скидочных акций и по полному сезонному тарифу, передает URA.RU. Теперь слово за ФАС.