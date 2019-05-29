Успеть до войны: эксперты рекомендовали срочно покупать валюту

Курс рубля снизится, когда США и Китай начнут открытое противостояние

Мировой финансовый кризис грянет уже в этом году. Так считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его мнению, толчок к негативному развитию событий даст конфликт Вашингтона и Пекина.

"Как только все поймут, что торговая война США – Китай надолго, что речь идет не просто о торговле, но и о размещении производств, включая борьбу на рынке высоких технологий, неизбежно будет переоценка стоимости активов и рисков", – пояснил он "Свободной прессе".

Но одной только китайско-американской торговой войной дело не обойдется. Другие страны тоже начнут грубо давить друг на друга, вместо того чтобы договариваться. При этом российская экономика, завязанная на чувствительной к кризисам нефти, почувствует весь негатив на себе сполна.

"Если произойдет резкая просадка в мировой экономике, нефть жестко полетит вниз. Кремль в такой ситуации вряд ли будет удерживать курс рубля, – предположил эксперт. – Его удержат, конечно, от катастрофического падения. Но если конъюнктура будет меняться, нас ждет новый виток девальвации".

По мнению Бунича, в глобальной экономике наступает "турбулентный период", но лето еще будет относительно спокойным. Поэтому тем, кто задумал путешествие за границу, лучше покупать валюту – не важно, доллары, евро или турецкие лиры, – прямо сейчас.