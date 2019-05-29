Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Успеть до войны: эксперты рекомендовали срочно покупать валюту

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
Курс рубля снизится, когда США и Китай начнут открытое противостояние

Мировой финансовый кризис грянет уже в этом году. Так считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его мнению, толчок к негативному развитию событий даст конфликт Вашингтона и Пекина.

"Как только все поймут, что торговая война США – Китай надолго, что речь идет не просто о торговле, но и о размещении производств, включая борьбу на рынке высоких технологий, неизбежно будет переоценка стоимости активов и рисков", – пояснил он "Свободной прессе".

Но одной только китайско-американской торговой войной дело не обойдется. Другие страны тоже начнут грубо давить друг на друга, вместо того чтобы договариваться. При этом российская экономика, завязанная на чувствительной к кризисам нефти, почувствует весь негатив на себе сполна.

Фото: Агентство городских новостей

"Если произойдет резкая просадка в мировой экономике, нефть жестко полетит вниз. Кремль в такой ситуации вряд ли будет удерживать курс рубля, – предположил эксперт. – Его удержат, конечно, от катастрофического падения. Но если конъюнктура будет меняться, нас ждет новый виток девальвации".

По мнению Бунича, в глобальной экономике наступает "турбулентный период", но лето еще будет относительно спокойным. Поэтому тем, кто задумал путешествие за границу, лучше покупать валюту – не важно, доллары, евро или турецкие лиры, – прямо сейчас. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Будет как в Крыму: в США заявили о скором ответе на "провокацию" с паспортами Донбассу

Американцы сделали угрожающее заявление

Следом за Саакашвили: российский спортсмен стал гражданином Украины

В полку граждан Незалежной прибыло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей