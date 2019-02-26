Россиян лишили возможности летать

Авиабилеты стали недоступными из-за дорогого топлива и слабого рубля

В России этой зимой резко повысилась стоимость авиаперевозок. В декабре-феврале билеты выросли в цене на 5-33% в зависимости от направления. Участники рынка связывают это с ослаблением национальной валюты и отказом государства компенсировать авиакомпаниям рост топливных цен.



Сервис продажи авиабилетов Biletix сообщил о том, что цены билетов на российские рейсы поднялись в среднем на 17% (с 11,4 тыс. до 13,4 тыс. руб.), на международные – на 23% (с 18,3 тыс. до 27,3 тыс. рублей). Сервис Aviasales зафиксировал меньшее подорожание: на 7% внутри страны (до 7,4 тыс. руб.) и на 5%– за рубеж (до 47 тыс. рублей). Похожие данные – у Tutu.ru. По данным этого сайта, стоимость рейсов в Европу осталась на уровне прошлой зимы. Худшие показатели приводит сервис OneTwoTrip – 33 и 18% соответственно.

Сильнее всего подорожали рейсы из Москвы в Симферополь (на 78%), Ростов-на-Дону (на 71%) и Самару (на 60%), сообщает "КоммерсантЪ". На международных направлениях самый заметный скачок произошел на маршрутах Москва – Барселона (на 83%) и Санкт-Петербург – Бангкок (на 69%). При этом часть авиапутешествий стала обходиться пассажирам дешевле: те, кто пользуется рейсами Москва – Санкт-Петербург и Краснодар – Тюмень, остались в выигрыше.

Рост цен вызван тем, что все основные расходы перевозчики осуществляют в иностранной валюте, объяснил ситуацию источник, близкий к "Аэрофлоту". А рубль в последние месяцы медленно, но ослаблялся. Кроме того, компании пытаются компенсировать и продолжавшееся весь 2018 г. повышение цен на топливо.

В итоге перевозчики работают на грани рентабельности. Особенно сложным собственник авиакомпании "Руслайн" Николай Уланов назвал декабрь, когда из-за погоды нужно было закупать больше антиобледенительной жидкости, а рейсы массово отменялись.

Независимые эксперты признают доводы авиакомпаний весомыми. Расходы перевозчиков в 2018 г. росли в два раза быстрее тарифов, сообщил Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Причем повышением цен полностью компенсировать рост издержек не получится, иначе спрос просто упадет. Такая ситуация для многих станет безвыходной и неизбежно обернется целой серией банкротств.

СМИ ранее сообщали, что авиакомпания "ЮТэйр" находится в очень непростом положении. Ее долг перед банками составляет 56 млрд рублей. В правительстве не исключили, что решение проблем компании будет осуществлено за счет смены собственника.