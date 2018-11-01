Мифы о вреде сосисок развеяли

Нибиру
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Вокруг этого мясного деликатеса ходит немало мифов, например, что говядины и свинины в нем нет. Однако свежее исследование образцов пяти российских производителей говорит об обратном: мясо в сосисках есть, а вот жира и хрящей с жилами в составе меньше, чем указано на упаковках, – не больше 39%.
Проверку прошла продукция брендов "Клинский", "Окраина", "Черкизово", "Дымов" и "Ближние горки".
Впрочем, нарушения тоже были: компании "Дымов" и "Клинский" добавляют в свои сосиски растительный углеводный компонент, который ГОСТ не предусматривает. Поэтому экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль", в лабораториях которого проходило исследование, внес эти марки в черный список.
Специалисты не нашли опасные бактерии ни в одном образце. Концентрация мезофильной микрофлоры намного ниже нормы, а кишечные палочки, в том числе сальмонелла, отсутствуют.
Эксперты рассказали изданию EG.RU, что сосиски можно безбоязненно покупать. Правда, перед обедом их все же стоит сварить, хотя это готовый продукт.
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